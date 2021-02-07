عاجل بالفيديو.. السيسى: المصالحة على مخالفات البناء حل لمشكلة غياب الدولة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية mbc مصر، مساء السبت: "الهدف هو إننا نقول للناس فيه عندنا مشكلة كبيرة، وانتو من غير ما تقصدوا والبلد مشاركة معاكم فى ده، لأن المشكلة دى من ضمنها، إن الدولة غايبة سنين طويلة، وغياب الدولة يعنى إجراءات غير مسيطر عليها".

وتابع: "يعنى سلوك، سلوك الناس حسب كل واحد ما شايف".