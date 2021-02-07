فيديو .. السيسى : صعوبة تطوير القرى مش فى التكلفة لكن فى حجم التطوير

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس السيسى، فى مداخلة هاتفية، مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية mbc مصر، مساء السبت: "إنتو مش مندهشين من فكرة إن إحنا داخلين على القرى الـ 4500 قرية، ومخصصين 500 مليار جنيه، مش مستغربين".

وواصل الرئيس السيسى حديثه: "هو الفكرة كلها كان المطلوب ضخ، والبلد مش قادرة توفره، فعلشان نخش فى الـ 3 سنين، صدقنى مبقاش المبلغ المطلوب هو المشكلة تصور، مش الـ500 مليار المشكلة، المشكلة هو الإجراء التنظيمى والهندسى اللى إحنا هنعمله، لكل قرية على حدة، لأن كل قرية مش زى التانية، وهيبقى كل الناس طبعا كل واحد بيفكر فى الموضوع من وجهة نظره".

وتابع الرئيس : "ليه قلنا نعمل 24 مدينة، أنا عارف بقول كده للناس ليه؟ وبستفيد من الفرصة بتاعت البيت بتاع إسكندرية ده، مهو الكلام ده الناس شايفاه وعايشة فيه، لكن أنا بستدعيه فى حالة زى الحالة دى علشان أقولكم، ياجماعة إحنا دارسين حاجتنا ومجهزين نفسنا ومستعدين ومُصرِّين".