السيسى عن مصدر أموال المشروعات القومية : كله بفضل الله ومن مصر بلدنا

جدة - نرمين السيد - أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" الذى يعرض على فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، على المصادر التى تحصل منها الدولة على الأموال، لتنفيذ المشروعات المختلفة، قائلا: "الفلوس بتجى من مصر بلدنا وكله بفضل الله".





وأضاف الرئيس السيسى، إحنا مش هنرمى همومنا على الآخرين، وقادرون بفضل الله أننا نعمل كتير، لكن الناس عليها أن تتفهم أسباب ما نحن فيه ولماذا وصلنا للوضع الحالى. وواصل الرئيس السيسى حديثه: "نتحرك لتقليل حجم النمو العشوائى بتوفير الوحدات السكنية المطلوبة"، لافتا إلى أنه أثناء سيره بمنطقة الكيلو 4.5 شاهد المسافات بين العمائر ضيقة وقريبة من بعضها البعض.

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