عمرو هندى: الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة

علق النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، على مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الهاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، اليوم، حيث تطرق إلى عددًا من الملفات، ومنها أن قوة الدولة المصرية نابعة من مؤسساتها وشعبها وليس من مؤسساتها فقط.

عمرو هندى: القيادة السياسية تدعم بكل قوة الشعب المصرى

وأكد عضو مجلس النوابـ، عمرو هندي، أن القيادة السياسية تدعم وبكل قوة الشعب المصرى، و تعى جيدا أن المصريين عليهم دور كبير فى الوقوف، بجانب مؤسسات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، من أهم عوامل نجاح الإجراءات الاقتصادية، التى عادت بالنتائج عليهم فى المقام الأول، وانعكس ذلك على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.

وأوضح عضو مجلس النواب، عمرو الهندى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل لقاءاته وخلال مؤتمرات الشباب والمنتديات، يشيد بجهود الشعب المصرى، وهذا الحديث نابع من القلب ويعكس مدى تقدير الرئيس للتضحيات التى يتحملها من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية وتحقيق التنمية المستدامة التى شعرت الدولة فى تنفيذها والتى ستعود فى الأساس على المواطنين فى توفير مستوى حياة أفضل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، سواء فى الحرب على الإرهاب أو فى استكمال بناء مؤسسات الدولة، والجميع حريص على المضى قدما فى الخطوات التى تتخذها الدولة من أجل تحقيق مزيد من الاستقرار الذى يعود بالنفع على المواطنين، سواء من خلال تحقيق جلب مزيد من الاستثمارات أو زيادة حركة الاقتصاد المصرى.