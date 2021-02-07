نشرة أخبار مجلس النواب تستعرض أبرز الملفات والقضايا البرلمانية اليوم

نشرة أخبار مجلس النواب اليوم، تتناول أبرز الملفات المتعلقة بالشأن البرلماني، الذى حدثت اليوم السبت، وكان على رأسها أن وزير الداخلية أخطر البرلمان بوفاة النائب سعد الجمال، كما تطرقت النشرة أيضًا، مواصلة مجلس النواب دوره الرقابى، غدًا، بالاستماع إلى وزير الاتصالات، وتحديات التحول الرقمى، وإليكم التفاصيل:

جاء فى الخبر الأول، التفاصيل التالية، حيث تشهد الجلسة العامة للبرلمان صباخ الغد الأحد إخطار من وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشأن وفاة النائب سعد الجمال، على أن تتاح الفرصة للأعضاء لتأبين الجمال، في الوقت الذي يقوم جبالي بإخطار الهيئة الوطنية بخلو المقعد والتنسيق بشأن تصعيد الإحتياطي له ومرحج أن تكون نجلته كونه فائزًا في الانتخابات عن القائمة الوطنية.

مواصلة مجلس النواب لدوره الرقابى

وجاء فى الخبر الثانى، ما يتعلق بمواصلة مجلس النواب، بدوره الرقابي، غدا الأحد، بالاستماع لبيان وزير الإتصالات عمرو طلعت، في ضوء استدعاءه لوزراء حكومة المهندس مصطفي مدبولي، بعد رصد أعضاء البرلمان عدد من الملاحظات علي برنامج الحكومة، فيما من المنتظر أن تكون تحديات وأولويات التحول الرقمي في مقدمة المناقشات وأيضا أزمات البنية التحتية.

وأخيرًا، ما يتعلق بالجلسة العامة للبرلمان، يوم الثلاثاء المقبل، حيث تشهد مناقشات موسعة حول تعديلات قانون المرور والتى تستهدف فرض رسوم جديدة علي كل أنواع السيارات في مصر تتراوح من 50 جنيها حتيى 600 جنيها، في ضوء العمل علي تطوير مرفق النقل الذكي في مصر، مغ إلزام برسوم أخري بشأن الملص الإلكتروني.