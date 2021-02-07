تعليقًا على تصريحات الرئيس أحمد دياب: لا يوجد دولة تمنح غير القادرين وحدات سكنية دون مقابل سوى مصر

قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تستهدف تطوير 1500 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، من أجل تنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية، بالإضافة لما نشهده من إنجاز على الأرض فى ملف تطوير العشوائيات يؤكد مدى اهتمام الدولة بالفئات البسيطة وغير القادرة من أجل توفير سكن آمن وحياة كريمة للمواطنين البسطاء وغير القادرين.

أحمد دياب: حديث الرئيس يؤكد عزم الدولة على مصر بلا عشوائيات

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، أن المداخلة الهاتفية للرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الإعلامى عمرو أديب وتطرقه لعدد من الملفات والموضوعات الهامة، ومنها ملف الثروة العقارية والإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، يؤكد عزم الدولة على إعلان مصر بلا عشوائيات خلال الفترة القصيرة المقبلة، وبدأت بتطوير المناطق غير الآمنة بالفعل، فى إنجاز لم يحدث منذ عصور ومنذ فترات طويلة، متابعا:" الدولة المصرية الوحيدة على مستوى العالم التى تقوم بمنح مواطنيها غير القادرين وحدات سكنية دون مقابل ".

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أحمد دياب، إلى أن القضاء على العشوائيات كان من الأحلام التي يرى الجميع استحالة تحقيقه، ولكن مع عزم القيادة السياسية وإرادتها فى القضاء على هذا الوضع الكارثى، وجدنا انجازات تحققت فى هذا الصدد فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

كما تطرق حديث النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، أن العمل قائم فى جميع المحافظات بالتوازى، فى الوقت الذى يتم تنفيذ مشروعات ضخمة ومدن ذكية أيضا فى مختلف المحافظات مما يعنى أننا أمام طفرة حقيقة فى مجال الثروة العقارية.