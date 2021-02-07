عمرو عكاشة: حديث الرئيس عن توفير لقاح كورونا بعث الطمأنينة فى نفوس المواطنين

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، بشأن موضوع اللقاح الخاص بفيروس كورونا بعث الطمأنينة فى نفوس المواطنين، خاصة وأن الحديث فى هذا الأمر شابه بعض الملاحظات خلال الفترة الأخيرة، ولكن الرئيس أكد اليوم، أن موضوع التطعيم واللقاح موضوع مهم، وأنه بعد دراسة الموضوع من أجل الوصول لقرار اتضح منح التطعيم للأطباء شريحة أولى وأصحاب الأمراض المزمنة 35 مليونا.

عمرو عكاشة: الرئيس عبد الفتاح السيسي أجاب على كافة التساؤلات

وأكد عضو مجلس الشيوخ، عمرو عكاشة، أن هذا الأمر كان مثار العديد من التساؤلات خلال الفترة الأخيرة، سواء من خلال الفئات الأولى بالحصول على اللقاح، وتكلفة التطعيم، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجاب على كافة التساؤلات التى تدور فى أذهان المواطنين والتى شغلتهم لفترات طويلة، والأسئلة المتعلقة بالجائحة بشكل عام، وذلك حين قال إن الجائحة مسيطرة على الدنيا كلها، وأنا عاوز أطمن الناس حاجتنا بتيجى وحاليا شغالين على الأطقم الطبية، وفى ناس بتقول مش عاوزة وحجم الطلب من 40 إلى 50 %.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن أزمة فيروس كورونا أثبتت بما لا يدع مجال للشك قدرة الدولة المصرية على استغلال الموارد المالية المتاحة والبنية التحتية للمنظومة الصحية للتصدى لهذه الأزمة وبالفعل قد كان ذلك، فعلى الرغم أن هذه الأزمة أطاحت بأنظمة صحية للعديد من الدول الكبرى إلا أن الدولة المصرية بفضل السياسة الحكيمة وإدارة واعية استطاعت الخروج الأمن حتى الآن من هذه الجائحة، كما كانت مصر من أوائل الدول التي تحصل على اللقاح وهذا ايضا انجاز جديدة للدولة المصرية.