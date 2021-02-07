عاجل.. السيسى: السلطة الجديدة فى ليبيا خطوة للاستقرار ومستعدون للتعاون معها

جدة - نرمين السيد - وأوضح السيسى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أن السلطة الجديدة فى ليبيا، وإن كانت مؤقتة إلا أنها خطوة مهمة للاستقرار، مشيرا إلى أن مصر مستعدة للتعامل مع الحكومة الليبية الجديدة.
وشدد السيسى، على أن الأوضاع الخارجية دائما ما ترتبط بالأوضاع الداخلية، مشيرا إلى أن قوة مصر نابعة من قوة شعبها ومؤسساتها.
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