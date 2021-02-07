المرور تواجه الشبورة على الطرق بـ 6 إجراءات عاجلة

جدة - نرمين السيد - من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للمرور، حالة الطوارئ فى جميع غرف عمليات المرور، بالإضافة إلى الأقوال الثابتة والمتحركة، لمواجهة آثار الشبورة المائية، والتى ستبلغ شدتها اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى صباح اليوم.

الشبورة المائية على الطرق

ونسقت غرفة العمليات المركزية برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة.

من جانبها، تتلقى غرف العمليات على مدار الساعة معلومات بمستوى الرؤية فى الطرق، وتتابع حركة السيارات بالطرق الرابطة بين المحافظات.

ووجهت الإدارة العامة للمرور عديدا من التنبيهات والإرشادات للسائقين بأهمية اتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.