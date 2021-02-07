جدة - نرمين السيد - من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للمرور، حالة الطوارئ فى جميع غرف عمليات المرور، بالإضافة إلى الأقوال الثابتة والمتحركة، لمواجهة آثار الشبورة المائية، والتى ستبلغ شدتها اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى صباح اليوم.
الشبورة المائية على الطرق
ونسقت غرفة العمليات المركزية برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة.
من جانبها، تتلقى غرف العمليات على مدار الساعة معلومات بمستوى الرؤية فى الطرق، وتتابع حركة السيارات بالطرق الرابطة بين المحافظات.
ووجهت الإدارة العامة للمرور عديدا من التنبيهات والإرشادات للسائقين بأهمية اتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرور تواجه الشبورة على الطرق بـ 6 إجراءات عاجلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.