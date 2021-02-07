صور.. نرمين ميشيل: المجتمع المدنى يساهم بدور رائد فى القضاء على ختان الإناث

جدة - نرمين السيد - قالت نرمين ميشيل، أمينة التواصل المجتمعى بـ حزب الحرية المصرى، إن أمانة التواصل المجتمعى بالحزب قامت بعدد من الزيارات الميدانية للباعة الجائلين بالأسواق وبعض الأحياء العشوائية، للتحاور معهم عن جريمة الختان وأضرارها، بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، والذى يوافق الـ 6 من فبراير من كل عام.





وأضافت، فى بيان لها، أن المجتمع أصبح الآن مختلفًا كثيرًا عن ذى قبل فى معالجة كل هذه المشكلات من خلال مواقع السوشيال ميديا، والإعلام المصرى، وبعض المؤسسات مثل المجلس القومى للمرأة، والذى يقوم بعمل حملات كبيرة ومستمرة، لتوعية المجتمع، وخصوصًا فى قرى الصعيد.

وأشارت إلى أن المجتمع المدنى له دور مهم فى توعية السيدات البسيطة عن خطر ختان الإناث، وتأثيره النفسى والجسمانى على الفتيات، مشددة على أنه يجب تسليط الضوء على أن ختان الإناث تجاوز وجريمة يُعاقب عليها القانون، بموافقة الشرع، وأن من يقم بذلك سيخضع للعقوبات الرادعة.

ولفتت أمينة التواصل المجتمعى بـ حزب الحرية المصرى إلى أن الحملة التى قامت بها أمانة التواصل المجتمعى بالحزب، لتوعية المجتمع من خطر ختان الإناث، جاءت تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود، رئيس الحزب، والنائب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، كما شارك فيها، مرثا حنا، الأمين المساعد، وإبراهيم جلال، عضو الأمانة العامة، وشريف عيد، عضو الأمانة العامة.