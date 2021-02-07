فيديو .. التعليم العالى : نشر 910 أبحاث مصرية عن كورونا فى المجلات العالمية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد الشناوي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمى لشؤون العلاقات الخارجية، أن الباحثين المتخصصين في مصر نشروا حتى الآن 910 أبحاث عن كورونا في المجلات العالمية.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، والذى يذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية. أبحاث كورونا وأضاف : "ما زلنا يوميا نكتشف أشياء جديدة عن فيروس كورونا على مستوى العالم، وتحتاج إلى مجهود أكثر حتى نتعرف عليه"، مؤكدا أن الأبحاث التي تتم في مصر متنوعة في الأمراض، وأن نشر الأبحاث العلمية فى المجلات ليس سهلا، لأنه يتم عمل تقييم للبحث قبل نشره. جدير بالذكر، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد أعلن عن بدء العمل بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى 2020 - 2021 وذلك من خلال الموقع الإلكترونى التالى cpnu-admission.edu.eg.

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