تحرير 25 محضر عدم ارتداء كمامة بحي الأزبكية

أحمد جودة - القاهرة - يواصل حي الازبكية، حملاته اليومية، للحد من انتشار الباعة الجائلين بالحي، وتطبيق القرارات الوقائية التي أقرها مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وقال مصدر مسئول بحي الأزبكية في تصريح خاص إلى بوابة الفجر، إن الحملة أسفرت عن تحرير 25 محضر عدم إرتداء كمامة، كما تم تحرير مخالفة مرورية للانتظار في المكان الخاطئ.

وأضاف "المصدر"، أنه تم رفع وإزالة اشغالات شوارع الجمهورية وكلوت بك والكنيسة المرقسية وشارع رمسيس وشارع عطفة شلبي، ووضعها في المخازن المخصصة للحي.