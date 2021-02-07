طقس الأحد .. اعتدال درجات الحرارة وشبورة كثيفة .. القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة .. دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وليلا، يكون الطقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وكشف خبراء الأرصاد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية، والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية الى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

الإسكندرية 21 14

وادى النطرون 22 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 12

دمنهور 21 12

بلطيم 22 12

مطروح 20 13

السلوم 21 10

سيوة 22 07

بورسعيد 20 14

دمياط 20 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 21 12

الاسماعيلية 21 12

السويس 21 13

العريش 20 13

رفح 19 13

رأس سدر 22 13

نخل 20 08

نويبع 22 16

طابا 20 15

كاترين 16 06

الطور 23 17

شرم الشيخ 23 16

الغردقة 23 15

مرسى علم 22 15

الفيوم 21 10

بنى سويف 22 10

المنيا 24 08

أسيوط 23 08

سوهاج 22 09

قنا 24 11

الأقصر 25 12

أسوان 25 12

إدفو 25 10

الوادى الجديد 25 09

حلايب 25 19

شلاتين 26 19