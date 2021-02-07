نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس "عربية البرلمان": مصر صامدة بفضل إجراءات دعم قطاع السياحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن السياحة وعلى مدى العام الماضي انهارت في العالم كله بسبب الظروف الصحية وتفشي كورونا، وتوقف السفر والإغلاق العام في الكثير من دول العالم، موضحًا أن مصر ما زالت صامدة ولم تنهار بفضل الإدارة الرشيدة للدولة وحزمة الإجراءات التي دفعت بها الدولة لدعم قطاع السياحة سواء في الفنادق والمنشأت السياحية أو دعم العاملين في مجال السياحة.

وأشار "المغازي" في تصريحات له، السبت، أن وزارة السياحة وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية عملت على تعزيز ريادة مصر كواجهة سياحية كبيرة حديثة ومستدامة، وبما تملكه مصر من موارد سياحية طبيعية وبشرية، وهو ما انعكس على إيرادات السياحة التي وصلت إلى نحو 13 مليار دولار عام 2019.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون العربية، أن وزارة المالية خصصت العام الماضي نحو 3 مليار جنيه لإقراض المنشأت السياحية والفندقية ومساندتها في الأزمة، قائلًا: جاء مصر منذ مطلع يوليو الماضي وحتى نهاية ديسمبر نحو 1.5 مليون سائح رغم الإغلاق في العالم كله

وأكد عضو مجلس النواب، أن السياحة في مصر مصدر رئيسي للدخل وتعود بالفعل إلى سابق عهدها خلال السنوات الأخيرة، مضيفًا أن مصر لن تتأثر كما حدث بالجوار بفضل القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة.