نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها برنامج للرعاية الاجتماعية.. تعرف على إنجازات "التضامن" في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على رعاية وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير العديد من الامتيازات التي تقدمها بطاقات الخدمات المتكاملة وتوفير فرص عمل لهم لدمجهم في المجتمع والعمل على توفير حياة آمنة لهم.

وتستعرض "الفجر" كافة الخدمات والإنجازات التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب الإعاقات في السطور التالية:

- تنفذ الوزارة برنامجا للرعاية الاجتماعية، يهدف لتوفير خدمات رعاية جيدة وملائمة للفئات فاقدي الرعاية لتأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل إعمالا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

- البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يأتي في إطار توجه الحكومة نحو الاستثمار في الطفولة المبكرة تحت سن 4 سنوات، وشمولها بخدمات تعليمية وتربوية موسعة ذات جودة عالية.

- تم الشراكة مع 11 جمعية أهلية وتطوير 3219 فصل بإجمالي 867 حضانة في 25 محافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه مصري تقريبًا بنسبة إنجاز 76%.

- تم إلحاق حوالي 30 ألف طفل بالحضانات المُطورة.

- تدريب 320 ميسرة طبقًا لمعايير الجودة التي تم استحداثها وجاري تأهيل 1492.

- تم منح تراخيص مؤقتة لإجمالي 10،800 حضانة فير مُرخصة أو منتهية الترخيص وذلك لمدة 3 سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص طبقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية.

- تم وضع معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن 4 سنوات.

- جار تطوير منهج للطفولة المبكرة بتوائم مع ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرحلة العمرية 4-6 والتعليم الأساسي.

- برنامج حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للاستقلالية والدمج في المجتمع.

- بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي حوالي مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه سنويًا.

- تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأكثر من 633 من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- جاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وأيضًا جاري إجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

- تم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم في كليات التربية النوعية بالجامعات.

- تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب بالجامعات.

- تشرف على 640 هيئة تأهيلية بما يشمل 72 مؤسسة إقامة داخلية، و58 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية و220 مكتب تأهيل و76 مركز علاج طبيعي و26 مركز تأهيل متكامل، و173 حضانة تأهيل، و8 وحدات تخاطب.

- تم تقديم خدمات تأهيلية متنوعة إلى 5،417 شخص من ذوي الإعاقة في تلك المؤسسات.

- الوزارة تقوم بإعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.

- قام السيد رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلسًا قوميًا.

- تم دعم 417 جمعية أهلية شريكة في تنفيذ مشروعات تأهيلية وتعزيز بند أجور العاملين بإجمالي 173 هيئة تأهيلية.

- توفير أجهزة "لاب توب" ناطقة لذوي الإعاقات البصرية لمساعدتهم على استكمال دراستهم، وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وجار توزيعهم قبل انتهاء الربع الأول من هذا العام.

- تم إتاحة دعم مالي للطلاب المكفوفين في 18 جامعة مصرية.

- تم إصدار قرار بإعفاء المسنين فوق سن 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

- إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي دفع هذه التكاليف عِوضًا عنهم للوزارة المعنية.

- أما فيما يتعلق برعاية المسنين فلدى الوزارة 163 مؤسسة مسنين و179 نادي مسنين يستفيد منهم حوالي 41 ألف مسن على مستوى الجمهورية.