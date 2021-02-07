الأرصاد: طقس اليوم.. مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى فى القاهرة...

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يسود الأحد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية.

ويكون الطقس مائلا للدفء على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة، ويسود طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

حالة الطقس ليلا، شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء ، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

الاسكندرية 21 14

وادى النطرون 22 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 12

دمنهور 21 12

بلطيم 22 12

مطروح 20 13

السلوم 21 10

سيوة 22 07

بورسعيد 20 14

دمياط 20 14

الزقازيق 21 13

المنصورة 21 12

الاسماعيلية 21 12

السويس 21 13

العريش 20 13

رفح 19 13

رأس سدر 22 13

نخل 20 08

نويبع 22 16

طابا 20 15

كاترين 16 06

الطور 23 17

شرم الشيخ 23 16

الغردقة 23 15

مرسى علم 22 15

الفيوم 21 10

بنى سويف 22 10

المنيا 24 08

أسيوط 23 08

سوهاج 22 09

قنا 24 11

الأقصر 25 12

أسوان 25 12

ادفو 25 10

أبوسمبل 25 10

الوادى الجديد 25 09

شلاتين 26 19

ابو رماد 24 18

حلايب 25 19

رأس حدربة 25 19