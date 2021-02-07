حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 8-2-2021

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 8-2-2021
مهنياً: أخبار جيدة جدا وايجابية على الصعيد المالي وتغيير في العمل يقودك إلى منصب جديد مهم
عاطفياً: تثير الشريك وتحتل مكانة مميزة في قلبه، لا تخاطر باستقرار العلاقة والانزلاق وراء انفعالاتك الطائشة
صحياً: إذا كنت تلبي الدعوات إلى سهرات تكثر فيها المأكولات الدسمة، فحاول أن تكون عادلاً في تناولها
حظك اليوم برج الثور الاثنين 8-2-2021
مهنياً: تشعر بارتياح وتلقى مساندة من الخارج فتحقّق نجاحات على كل الصعد
عاطفياً: ابتعد عن القسوة التي لا تناسبك لأنها تحجّر قلبك وتدمّر الحنان من عينيك
صحياً: بإمكانك القيام بأي مشروع ترفيهي يخفف عنك حدة التوترات التي تواجهها أحيانا
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 8-2-2021
مهنياً: قد تشعر بضيق بسبب خسارة في استثمار قمت به ولم تحسب له الحسابات الدقيقة، لكنك تعاود الوقوف على قدميك بقوة.
عاطفياً: الظروف تمكّنك من أن تكون تحت الأضواء. خفف من تكبرك بعض الشيء لئلا تفقد الشريك
صحياً: الضعف متحكم في رئتيك بسبب الإكثار من التدخين. كن حذراً
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 8-2-2021
مهنياً: تسمع أخباراً سارّة ترفع معنوياتك وتساعدك على تخطّي الازمات والمشكلات
عاطفياً: قد لا تكون الظروف مؤاتية لك اليوم إذ تتراكم عليك الأمور ولا تعرف من أين تبدأ
صحياً: تكثر المشكلات المحيطة بك وتتركك في حالة من التعب والإرهاق
حظك اليوم برج الاسد الاثنين 8-2-2021
مهنياً: تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في الماضي، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصًا مع بداية عملك الجديد
عاطفياً: أي كلمة قاسية تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكان
صحياً: أنت غير عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك
حظك اليوم برج العذراء الاثنين 8-2-2021
مهنياً: لا تتورط في مسائل لا تعنيك، وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف وهي تنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعه
عاطفياً: الرومانسية قوية جداً اليوم، أما أيامك المقبلة فتكون مليئة بالسعادة الكبيرة
صحياً: لا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان. حذار
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 8-2-2021
مهنياً: يوم مليء بالمفاجآت السارّة على صعيد الحياة المهنية، ويسود مناخ من التسلية والترفيه والأخبار السعيدة
عاطفياً: تلتبس عليك الأمور وتسأل عن صدق عواطف الشريك اتجاهك، فتحصل على جواب مريح
صحياً: ممارسة بعض الهوايات المفيدة للصحة أمر جيد ويساعد على تنشيط الدورة الدموية
حظك اليوم برج العقرب الاثنين 8-2-2021
مهنياً: الحظ إلى جانبك في الأيام المقبلة، حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها
عاطفياً: هدئ من اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية
صحياً: لا تكن لجوجاً لكي تفقد البدانة بين ليلة وضحاها. كن صبوراً واستمر في اتباع الحمية
حظك اليوم برج القوس الاثنين 8-2-2021
مهنياً: قد تعيد النظر في علاقات لك وارتباطات، وتعيش حالة من الارتياح الكبير وعدم فقدان الثقة
عاطفياً: تحصل على نتائج ايجابية نتيجة لمجهودك الذي بذلته. واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن كتوماً
صحياً: تعرّض أحد أفراد الأسرة لعارض صحي قوي، يصيبك بقلق ووهن، تماسك قليلا
حظك اليوم برج الجدي الاثنين 8-2-2021
مهنياً: عليك أن تكون حذراً في تصرفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك، وينتظرون الفرصة المناسبة للنيل منك
عاطفياً: تسعى الى ارضاء الحبيب وكسب وده بمختلف الطرق. تقابله لحل بعض المشاكل العالقة
صحياً: على الرغم من تمتعك عامة بصحة جيدة فإنك تعاني مشكلة في الجهاز العصبي والهضمي
حظك اليوم برج الدلو الاثنين 8-2-2021
مهنياً: يحمل هذا اليوم وعوداً جريئة وخيارات وحلولاً مهمة جدًّا. إنه يوم تقدّم
عاطفياً: تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، وتعرف إلى أين ستقودكما وخصوصا أن أفقها واضح
صحياً: كن على تواصل دائم مع الأصدقاء الذين يمارسون الرياضة، فهم يشجعونك على ممارستها
حظك اليوم برج الحوت الاثنين 8-2-2021
مهنياً: لا ينصحك هذا اليوم بأن تقوم بأي مغامرات مادية. أخيراً تنتهي من وضع مخططاتك للفترة المقبلة
عاطفياً: يوم مناسب لاتخاذ قرارات ناجحة ويفرح العازب خلالها بانعتاقه من قيود التوتر والقلق فيتحمّس للبحث عن حبيب ضائع او جديد
صحياً: كن ليّن الطباع مع العائلة على الأقل، ولا تنفعل أمام أي تصرف لا يستحق الاهتمام
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