حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 8-2-2021

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 8-2-2021

مهنياً: أخبار جيدة جدا وايجابية على الصعيد المالي وتغيير في العمل يقودك إلى منصب جديد مهم

عاطفياً: تثير الشريك وتحتل مكانة مميزة في قلبه، لا تخاطر باستقرار العلاقة والانزلاق وراء انفعالاتك الطائشة

صحياً: إذا كنت تلبي الدعوات إلى سهرات تكثر فيها المأكولات الدسمة، فحاول أن تكون عادلاً في تناولها

حظك اليوم برج الثور الاثنين 8-2-2021

مهنياً: تشعر بارتياح وتلقى مساندة من الخارج فتحقّق نجاحات على كل الصعد

عاطفياً: ابتعد عن القسوة التي لا تناسبك لأنها تحجّر قلبك وتدمّر الحنان من عينيك

صحياً: بإمكانك القيام بأي مشروع ترفيهي يخفف عنك حدة التوترات التي تواجهها أحيانا

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 8-2-2021

مهنياً: قد تشعر بضيق بسبب خسارة في استثمار قمت به ولم تحسب له الحسابات الدقيقة، لكنك تعاود الوقوف على قدميك بقوة.

عاطفياً: الظروف تمكّنك من أن تكون تحت الأضواء. خفف من تكبرك بعض الشيء لئلا تفقد الشريك

صحياً: الضعف متحكم في رئتيك بسبب الإكثار من التدخين. كن حذراً

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 8-2-2021

مهنياً: تسمع أخباراً سارّة ترفع معنوياتك وتساعدك على تخطّي الازمات والمشكلات

عاطفياً: قد لا تكون الظروف مؤاتية لك اليوم إذ تتراكم عليك الأمور ولا تعرف من أين تبدأ

صحياً: تكثر المشكلات المحيطة بك وتتركك في حالة من التعب والإرهاق

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 8-2-2021

مهنياً: تنجح في إعادة بناء ما تهدّم في الماضي، وبدء صفحة جديدة بيضاء ومشعّة وخصوصًا مع بداية عملك الجديد

عاطفياً: أي كلمة قاسية تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكان

صحياً: أنت غير عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 8-2-2021

مهنياً: لا تتورط في مسائل لا تعنيك، وخصوصاً أن رياح التغيير بدأت تعصف وهي تنذر بحسم قريب لم تكن تتوقعه

عاطفياً: الرومانسية قوية جداً اليوم، أما أيامك المقبلة فتكون مليئة بالسعادة الكبيرة

صحياً: لا تكثر من تناول الطعام، ولا تنقطع عنه كيفما كان. حذار

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 8-2-2021

مهنياً: يوم مليء بالمفاجآت السارّة على صعيد الحياة المهنية، ويسود مناخ من التسلية والترفيه والأخبار السعيدة

عاطفياً: تلتبس عليك الأمور وتسأل عن صدق عواطف الشريك اتجاهك، فتحصل على جواب مريح

صحياً: ممارسة بعض الهوايات المفيدة للصحة أمر جيد ويساعد على تنشيط الدورة الدموية

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 8-2-2021

مهنياً: الحظ إلى جانبك في الأيام المقبلة، حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها

عاطفياً: هدئ من اندفاعك تجاه الشريك، لأن ذلك قد يخلق عنده بعض الأنانية

صحياً: لا تكن لجوجاً لكي تفقد البدانة بين ليلة وضحاها. كن صبوراً واستمر في اتباع الحمية

حظك اليوم برج القوس الاثنين 8-2-2021

مهنياً: قد تعيد النظر في علاقات لك وارتباطات، وتعيش حالة من الارتياح الكبير وعدم فقدان الثقة

عاطفياً: تحصل على نتائج ايجابية نتيجة لمجهودك الذي بذلته. واجه الحبيب بما تعرف ولا تكن كتوماً

صحياً: تعرّض أحد أفراد الأسرة لعارض صحي قوي، يصيبك بقلق ووهن، تماسك قليلا

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 8-2-2021

مهنياً: عليك أن تكون حذراً في تصرفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك، وينتظرون الفرصة المناسبة للنيل منك

عاطفياً: تسعى الى ارضاء الحبيب وكسب وده بمختلف الطرق. تقابله لحل بعض المشاكل العالقة

صحياً: على الرغم من تمتعك عامة بصحة جيدة فإنك تعاني مشكلة في الجهاز العصبي والهضمي

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 8-2-2021

مهنياً: يحمل هذا اليوم وعوداً جريئة وخيارات وحلولاً مهمة جدًّا. إنه يوم تقدّم

عاطفياً: تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، وتعرف إلى أين ستقودكما وخصوصا أن أفقها واضح

صحياً: كن على تواصل دائم مع الأصدقاء الذين يمارسون الرياضة، فهم يشجعونك على ممارستها

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 8-2-2021

مهنياً: لا ينصحك هذا اليوم بأن تقوم بأي مغامرات مادية. أخيراً تنتهي من وضع مخططاتك للفترة المقبلة

عاطفياً: يوم مناسب لاتخاذ قرارات ناجحة ويفرح العازب خلالها بانعتاقه من قيود التوتر والقلق فيتحمّس للبحث عن حبيب ضائع او جديد

صحياً: كن ليّن الطباع مع العائلة على الأقل، ولا تنفعل أمام أي تصرف لا يستحق الاهتمام