أهم الأخبار.. إصابة حازم إمام بفيروس كورونا.. وسلوى عثمان: أكتر من 25 سنة بضرب الممثلين

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها على النحو التالي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 422 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132054 حالة حتى اليوم.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يدعى قيامه بخطف الأطفال لصالح شخص آخر مقيم بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة. تعرض حازم إمام نجم الزمالك السابق للإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بالفيروس.