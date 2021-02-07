نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نواب البرلمان يدعمون الأطباء بعد إصدار عملة تذكارية: أقل ما يمكن تقديمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية؛ تُوثق الدور البطولي المتعاظم لـ"جيش مصر الأبيض" فى ذاكرة الأمة، من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة "الجنيه"، و5 ملايين قطعة من فئة الـ"50 قرشًا" تحمل شعار "فرق مصر الطبية"؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين بكل بسالة.

من جانبهم أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بهذا الطرح، مؤكدين أنها دفعه معنوية لرجال الجيش الأبيض الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن والتصدي لفيروس كورونا.

لافته طيبه من الدولة:

أشاد النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بالمبادرة مؤكدا أنها لافته طيبه من الدولة ووزارة المالية لدعم الاطقم الطبية، الذين يقفون حائط صد لمواجهة فيروس كورونا، فى ملحمة بطولية تُجسد تفاني الأطقم الطبية فى ميادين العطاء؛ ليُسطرها التاريخ بأحرف من نور.

وقال "شمس الدين" في تصريح لبوابة "الفجر": إن الجميع يعرف جيدا حجم الجهود المبذولة من الفرق الطبية في رعاية المواطنين، وتقديم أرواحهم فداء للوطن من أجل أن يحيا الآخرين، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، مناشدا جميع الوزارات بأن تحذوا حذو وزارة المالية تقديرا لجهود الجيش الأبيض.

واضاف عضو مجلس النواب، أن العديد من النواب طالبوا بضم أسر شهداء الجيش الأبيض إلى صندوق تكريم الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية من الجيش والشرطة، موجها الشكر لجميع أسر الشهداء سواء من الأطباء أو الجيش والشرطة على ما ضحوا به من أجل أن نعيش داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

• أقل ما يمكن تقديمه لهم:

من جانبه أشاد النائب باسم حجازي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالمبادرة، قائلا: "إنه تكريم معنوي، وأقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال الذين يضحون بأرواحهم من أجل نحيا".

وأكد "حجازي" في تصريح لبوابة "الفجر"، إيمان الجميع بدور أطقم مصر الطبيه، في محاربة فيروس كورونا الذي حصد العديد من الأرواح في مختلف بلدان العالم، مشيرا إلى أن مصر بأطباءها المخلصين بذلوا جهودًا كبيرة من أجل التصدي لهذا الفيروس المميت، موجها التحية لأسر شهداء الاطقم الطبية على ما أنجبوه من أبناء مخلصين لهذا الوطن، وداعيا الله عز وجل أن يرحمهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

• يُخلد إنجازهم التاريخي:

إلى ذلك، أكد النائب إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن إصدار عملة تذكارية لتكريم الأطباء يوثق دور الفرق الطبية المصرية الوطني في صد جائحة فيروس كورونا "كوفيد ١٩" بوطنية وبسالة؛ لأنهم كانوا وما زالوا أبطال المعركة الإنسانية التي عبرتها مصر بعزيمة.

وقال "زكريا"، في بيان السبت، إن هذه الخطوة تستهدف أيضًا تنمية الوعي الجمعي لإبراز القدوة في التضحية والبسالة والتكاتف خلف القيادة الحكيمة المُمثلة في الرئيس السيسي وتكريم "جيش مصر الأبيض" وتخليد إنجازه التاريخي؛ لأن هذه الملحمة جعلت مصر من الدول القليلة عالميًا على الصعيد الاقتصادي التي حققت نموًا إيجابيًا في ٢٠٢٠، متوقعًا تكرار السيناريو في ٢٠٢١ بما يؤكد على الاستقرار المجتمعي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن استجابة الحكومة في إصدار عملة خاصة لتكريم الأطباء يأتي تقديرًا لمجهودهم الجبار وتحفيز وتشجيع على مجهوداتهم ويعد ذلك رسالة معنوية ستترك أثرًا كبيرًا في نفوسهم، موضحًا أن الأطقم الطبية قامت بأعمال بطولية فى جائحة كورونا، موضحًا أن إصدار عملة تذكارية لتكريم الأطباء بمثابة رسالة لوعي للنشء بأن مصر 30 يونيو تُكرم أبنائها البواسل الذين يخدمون الوطن.