انت الان تتابع تفاصيل خبر حادث مريع علي طريق الكريمات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد طريق الكريمات في مداخل العاصمة القاهرة من اتجاه بني سويف ظهر اليوم 6 فبراير 2021 حادث شنيع أدي إلي وفاة 11 شخص، نتيجة تصادم سيارتين أحدهما سيارة نقل ركاب صغيرة (ميكروباص) و الأخري سيارة ملاكي يستقلها عروسين علي بعد يوم واحد من زفافهم.

الحادث أدي إلي وفاة 11 شخص من بينهم 9 من ركاب ميكروباص ومن بينهم السائق والسيارة الأخري التي أصطدم بها كانت تحتوي عريس وعروسة علي بعد يوم من الزفاف، ووصف الشاهدين للحادث بالشنيع نظراً لبشاعة الحادث و الخسائر، و أسرعت سيارات الإسعاف و النجدة إلي موقع الحادث في وقت قصير بعد وصول العديد من الشكاوى و البلاغات عن الحادث المروري.

يقول التحقيق أن الحادث نتيجة لإفلات طارة القيادة من يد السائق لسيارة نقل الركاب (ميكروباص) مما أدي إلي الاصطدام بالسيارة التي كان بها العروسين.

أثبتت التحقيقات أن السيارة نقل الركاب كانت تحتوي معازيم وعائلة العروسين ولم ينج إلا طفلين صغار من بين الضحايا وكانت هذه بمثابة معجزة للحاضرين والمنقذين والمسعفين، و قامت الجهات المسئولة بنقل الضحايا و الطفلين إلي المستشفي و شخص ثالث من المصابين، و كانت نتيجة الحادث مأساة اليوم بعد وفاة 11 شخص و نجاة 3 مصابين بينهم طفلين صغار السن.

و كان خط سير السيارتان من قرية ديراموس احدي مراكز محافظة المنيا و هذه لم تكن أول حادث يقع في هذا الطريق طريق الكريمات الغاضب الذي أدي بوفاة الكثير من الأشخاص بسبب الحوادث المرورية.

و من أشهر هذه الحوادث حادث اصطدام أكثر من 22 سيارة علي نفس الطريق، مما أدي لإطلاق اسم طريق الموت علي هذا الطريق الغير أمن، بينما قامت الهيئات المختصة بالطرق و التطوير بالقيام بالكثير من التعديلات علي هذا الطريق لتجنب مثل هذه الحوادث و لكن لم يجد ذلك نفعاً، بينما هو مازال غاضب و يتسبب في المزيد من الخسائر من الأرواح و الإصابات.

و يعتبر هذا من أفظع الحوادث علي هذا الطريق و السبب أنه تسبب في القضاء علي عائلة بأكملها ذاهبة لزفاف و لا يعلم أحد أن النهاية هي حادث شنيع هز قلوب المصريين.

و لم يكن ذلك الحادث الوحيد اليوم بينما توفي أيضاً شاب في متوسط العمر في محافظة القاهرة في أثناء قيادة دراجة نارية علي كوبري قصر النيل.