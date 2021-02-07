جدول أعمال لجان البرلمان اليوم..نقاش متواصل لبيانات الحكومة...ونظر تعديلات قانون العقوبات

تشهد لجان البرلمان اليوم الأحد نظر تقارير الوزراء التي ألقيت تحت قبة مجلس النواب عليمدار الفترة الماضية، في ضوء استدعاء البرلمان لهم بعد رصد عدد من الملاحظات علي برنامج الحكومة، بجانب نظر عدد من التشريعات الأخري.

من المرتقب أن تنظر لجنة الشئون التشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل.

وزير الإتصالات بمجلس النواب

تناقش لجنة الطاقة والبيئة رؤية وخطة وزارة البيئة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان الحكومة ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به السيدة وزيرة البيئة من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور االدكتورة ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتناقش لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب بيان اللواء وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس الموقر، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية لمتابعة عمل الوزارة في مشروعات حياة كريمة التي تتم على مرحلتين، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة بيان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي تم عرضه على المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 31 من يناير2021، وذلك لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به السيد الوزير من إيضاحات على أرض الواقع، فيما يدخل في اختصاص اللجنة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

كما سيتم نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

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وتناقش لجنة الخطة والموازنة بيان الدكتور وزير المالية الذي القاه بالجلسة العامة ومناقشات السادة النواب بشأنه، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

كما سيتم مناقشة بيان عمل وزارة التعاون الدولي والتأكد من تنفيذ ما أدلت به الوزيرة من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.