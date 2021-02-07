نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. نصائح بتجنب كوبرى أكتوبر والسيدة عائشة

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، الذى تقدمه اليوم الإعلامية سالى سعيد، إلى أن هناك هدوءًا وانتظامًا فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجة القبلى والبحرى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الوراق والمرج والبساتين.

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

وأشار صابر إلى وجود بعض الكثافات أعلى كوبرى التونسى القادم من الأوتوستراد والمتجه لصقر قريش، كذلك الأمر عند مطلع كوبرى السيدة عائشة من منطقة مجرى العيون والمتجه للقلعة.

ونصح صابر بالابتعاد أيضا عن الطريق القادم من المعادى والمتجه لحلوان بسبب وجود بعض الكثافات المرورية، كذلك الأمر عند منطقة ماسبيرو فى الطريق القادم من معهد ناصر والمتجه لوسط المدينة.

كما ظهرت بعض الكثافات أيضا أعلى كوبرى المطرية المتجه لحلمية الزيتون، كذلك الأمر بكوبرى أكتوبر أعلى مناطق التحرير والوصلة المعلقة، أما فيما يخص جميع الكبارى الآخرى سواء كوبرى الجلاء أو الساحل أو الجامعة، فتعمل بشكل جيد ومرض.