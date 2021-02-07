أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأحد 7 فبراير 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد وزير الخارجية سامح شكرى، اجتماعا مع نايف الحجرف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يجرى مباحثات مع شربل وهبة وزير خارجية لبنان الذى يقوم بزيارة إلى القاهرة، ويستقبل أحمد عوض بن مبارك وزير خارجية اليمن لبحث التعاون بين البلدين وتطورات الوضع الحالى فى اليمن.

نيقوسيا

يصل رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس على رأس وفد إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا فى زيارة عمل، يعقد خلالها اجتماعاً مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس على أن تعقبه مشاورات بين وفدى الجانبين ثم مؤتمر صحفى مشترك.

القاهرة

تسير مصر للطيران 48 رحلة جوية بمعدل 32 رحلة دولية تقل أكثر من 3635 راكبا، كما تسير 12 رحلة داخلية.

القاهرة

تنظم وزارة الأوقاف بمسجد النور بالعباسية الدورة الأولى للجنة الإعجاز الربانى فى الكون، فى إطار خطة استمرار الوزارة فى التدريب والتثقيف وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية، وإيمانا بقضية الإعجاز الربانى فى الكون .. وستتناول قضايا تبرز مظاهر قدرة الله، عز وجل، فى الخلق، بما يعمق الحس الإيمانى من جهة، ويحصن المجتمع وخاصة الشباب منه من أى تأثيرات لأفكار الإلحاد من جهة أخرى".

مسقط

تبدأ وزارة الصحة العمانية تطعيم فئة مستهدفة جديدة من فئات المجتمع ضمن المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين ضد كورونا باستخدام لقاح "أسترازينيكا - أوكسفورد".

القاهرة

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، كما تناقش اللجان عددا من بيانات الوزراء التى ألقيت أمام الجلسة العامة على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

القاهرة

تصدر محكمة القضاء الإدارى، حكمها فى الطعون المقامة من مرتضى منصور، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الرياضة بوقف وتجميد المجلس.

القاهرة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة محكمة متهم سبق الحكم عليه مع آخرين لاتهماهم بالانضمام لخلية إرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الزيتون الأولى".