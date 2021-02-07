القضاء الإدارى يفصل اليوم فى طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك

جدة - نرمين السيد - تفصل محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، فى الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، وهانى زادة وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس الإدارة السابقين، والمطالب بإلغاء قرار وزير الشباب رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة النادى، فى ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020، والذى يضم مختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات.





وتطالب الدعوى كذلك، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 والمتضمن فى مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم 3 أعضاء هم المستشار الراحل أحمد بكرى محمد حميدة، رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

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