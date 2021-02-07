الأبرز في نشرة معلومات الوزراء.. تصريح الرئيس السيسي بشأن العشوائيات

صدر اليوم الأحد، عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا، كان أبرزها: -الرئيس عبد الفتاح السيسي: نحتاج 3 أو 4 ترليون جنيه لحل مشكلة العشوائيات في مصر. -رئيس الوزراء يستعرض تقريرا لـ منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يناير. -دبلوماسي إيراني كبير يحث بايدن على العودة إلى الاتفاق النووي. -انقلاب ميانمار.. انقطاع الإنترنت في ميانمار وسط مظاهرات حاشدة. آراء وتحليلات دولية -هل تنهي الانتخابات حالة الانقسام الفلسطيني؟. -كورونا سيترك ندوبًا دائمة في إفريقيا أكثر من أي مكان آخر. استطلاع اليوم -21 % من الأمريكيين يتوقعون أن تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول صيف عام 2021. إنفوجرافيك -الاقتصاد الدائري المصري مازال واعدًا. فيديوجرافيك -ما هو الإنترنت المظلم أو الشبكة المظلمة؟. مؤشرات وتحليلات -تحليل موقف مصر في مؤشر المهارات التكنولوجية 2020. إصدارات ونشرات -كيف تقلل أيسلندا الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء؟ (تقرير). رؤى ومقالات -سعيد المصري يكتب: كيف نواجِه وصمة الإعاقة؟ عروض «كتب وتقارير» -التقرير العالمي للإتجار بالبشر 2020. -المخاطر الاستراتيجية وإدارتها.

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