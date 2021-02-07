اليوم آخر موعد لتقديم أوراق المعلمين المتقدمين للمنح فى اليابان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اليوم الأحد 7 فبراير الجارى، تنتهى المدة المحددة لاستلام الأوراق والوثائق والمستندات المطلوبة من المعلمين المتقدمين للمنح الدراسية فى دولة اليابان والتى تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

وحددت الوزارة الأوراق المطلوبة، منها تجهيز 6 صور شخصية حديثة ‏، ويكتب الاسم والجنسية على خلفية الصور ، بالإضافة إلى تجهيز شهادة او بيان الدرجات يوضح درجات كل سنة أكاديمية من جامعة التخرج ، وكذلك المؤهلات والشهادات الأخرى الحاصل عليها المتقدم على أن تكون معتمدة او مختومة ، كما يجب تجهيز خطاب توصية من رئيس جهة العمل التي يعمل بها المتقدم على أن يكون معتمد ومختوم ، وخطاب من جهة العمل يفيد الوظيفة التي يشغلها المتقدم ومكان عمله الحالي على أن يكون معتمد ومختوم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن منح تدريبية مقدمة من الحكومة اليابانية ‏‏متخصصة في تدريب المعلمين خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى مارس 2023، موضحة أن هذه المنح لا تمنح المتقدمين دبلومة ، ‏كما أنها لا تتيح للمتقدم للتسجيل في البرنامج الدراسي الحصول على الماجستير أو الدكتوراه بالجامعة اليابانية اثناء او عقب البرنامج، وأن الفئة المستهدفة في هذه المنح التدريبية ، هي معلمي التعليم العام بالمدارس المصرية لمرحلة التعليم الابتدائي والثانوي ، أو ممن يعملون في هيئة التدريس في مؤسسات تدريب المعلمين ، على أن يكون قد مارسوا مهنة التدريس في إحدى المدارس الحكومية لمرحلة التعليم الأساسي و مرحلة التعليم الثانوي لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتى 1 أكتوبر 2021

‏وقالت وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم إدراج المنح التدريبية في الجامعات باللغة اليابانية أو الإنجليزية ، وبالنسبة للمتقدمين الذين سيحصلون على المنحة وليس لديهم كفاءة في اللغة اليابانية ‏، فسوف يتم إعطائهم برنامج دراسي لدراسة اللغة اليابانية في الجامعة التي يتم القبول فيها ، أو في أي جامعة أخرى يحددها القائمون على المنح التدريبية ، و ستكون مدتها 6 شهور من بداية فترة المنحة ، وقد تمتد أكثر من ذلك، ‏ومن المقرر ‏أن تركز المناهج التدريبية على مجالات الادارة المدرسية ، وطرق التدريس التربوية ، و الموضوعات البحثية في المواد المتخصصة بالإضافة إلى جولات المتابعة والممارسة

وتكون مدة المنح خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2023 حسب كل جامعة وغير مسموح بمد هذه الفترة.