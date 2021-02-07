أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-2-2021 في المجمعات الاستهلاكية

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم- ارشيفية
يهتم العديد من المواطنين بمعرفة أسعار الخضروات والفاكهة وآخر التطورات التي وصلت إليها في الأسواق المصرية، وخاصة داخل المجمعات الاستهلاكية التي يلجأ لها الكثير لتوفيرها كمية كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالسعر المتداول في السوق المصرية.
تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، فضلًا عن السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك كي تساهم في مساندة المواطنين وتخفيف العبىء عليهما.
أسعار الخضروات اليوم
وصل سعر كيلو الطماطم إلى 2.75 جنيه للكيلو، وتراوح البصل بين 5 جنيه إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، ووصل سعر الكوسة إلى 6 جنيه للكيلو الواحد، وتراوح سعر الملوخية بين 2 جنيه إلى 4 جنيه.
بلغ سعر كيلو الباذنجان الرومى 3.5 جنيه للكيلو، أما الفلفل الرومى فقد سجل 5.5 جنيه للكيلو جرام، والفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى 5.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيهًا والليمون بـ17 جنيهًا.
سجل كيلو الفاصوليا الخضراء 14.5 جنيه، ووصل سعر كيلو البسلة إلى 7 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 1.5 للكيلو ويزيد لـ 3 جنيه، والخيار الصوب من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 6 جنيه إلى 24 جنيه.
أسعار الفاكهة اليوم
ارتفع سعر التفاح السكري إلى 25 جنيهًا، ووصل سعر كانتلوب " أناناس" إلى 9.5 جنيهـ بلغ سعر اليوسفي 6.5 جنيه، أما الجوافة بـ 8.5 جنيه، وسجل سعر الموز البلدى إلى ـ10.5 جنيه، أنا عن العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيهًا، التفاح الإيطالى بـ ـ25 جنيهًا.
فيما تراوح سعر البرتقال البلدي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال السكري من 3 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 6 جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.
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