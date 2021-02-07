أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-2-2021 في المجمعات الاستهلاكية

يهتم العديد من المواطنين بمعرفة أسعار الخضروات والفاكهة وآخر التطورات التي وصلت إليها في الأسواق المصرية، وخاصة داخل المجمعات الاستهلاكية التي يلجأ لها الكثير لتوفيرها كمية كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالسعر المتداول في السوق المصرية.

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، فضلًا عن السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك كي تساهم في مساندة المواطنين وتخفيف العبىء عليهما.

دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-2-2021 داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.

أسعار الخضروات اليوم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 2.75 جنيه للكيلو، وتراوح البصل بين 5 جنيه إلى 7 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات، ووصل سعر الكوسة إلى 6 جنيه للكيلو الواحد، وتراوح سعر الملوخية بين 2 جنيه إلى 4 جنيه.