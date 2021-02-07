الذهب- ارشيفية
أسعار الذهب اليوم الأحد 7-2-2021، استقرت الأسعار في سوق الصاغة بعدما ارتفعت أمس السبت في الأسواق، إلا أنها عادت لتستقر تزمنًا مع توقف التداول عالميًا.
يحرص الكثير من المواطنين والمستثمرين على السواء على مطالعة أسعار الذهب في مصر بشكل يومي، وذلك لمعرفة آخر التطورات التي وصلت لها أسعار الذهب.
أسعار الذهب في مصر
يتسائل العديد من المواطنين عن أسعار الذهب في مصر، بعدما ارتفع أمس السبت مع بداية التعاملات اليومية بقيمة جنيهين، في محاولة منهم معرفة كل ما هو جديد والتطورات التي تطرأ على سوق الصاغة.
استقر سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر بعدما شهد تراجعًا خلال الفترة السابقة ليسجل 797 جنيهات للجرام، إلا أن هذا السعر قابل للتغير خلال الساعات القادمة، بالتزامن مع عودة السوق مرة آخرى.
بلغ سعر الذهب عيار 18 إلى 684 جنيها للجرام، وبلغ سعر الذهب عيار 24 سعر 911 جنيه، ويسجل الجنيه الذهب 6376 جنيها، وهى الأسعار التى يتم البيع بها للمستهلكين دون إضافة ما يسمى بسعر المصنعية.
أسباب ارتفاع الذهب في مصر
يتغير سعر الذهب في مصر على مدار الأسبوع بصورة مستمرة، وذلك تأثرًا بما تشهده البورصات الدولية من تغيرات، وكذلك التغيرات في حركة الأسهم والدولار والسندات المطروحة، لأنها جميعا عوامل جذب للاستثمار، وتخلق نوع من التغير في توجهات المستثمرين سواء للذهب أو أي من الأوعية الاستثمارية الأخرى.
الجدير بالذكر، أن أسعار الذهب في مصر تتغير وفقًا لإضافة المصنعية التي تتغير من محل إلى الآخر ومن محافظة إلى الآخرى.
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