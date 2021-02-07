أسعار الذهب اليوم الأحد 7-2-2021، استقرت الأسعار في سوق الصاغة بعدما ارتفعت أمس السبت في الأسواق، إلا أنها عادت لتستقر تزمنًا مع توقف التداول عالميًا.

يحرص الكثير من المواطنين والمستثمرين على السواء على مطالعة أسعار الذهب في مصر بشكل يومي، وذلك لمعرفة آخر التطورات التي وصلت لها أسعار الذهب.

دوت الخليج يرصد أسعار الذهب في سوق الصاغة وفقًا لآخر تحديث، حيث يهتم العديد من المواطنين والمستثمرين على السواء بأسعار الذهب في مصر، وكذلك فئة الشباب المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب في مصر

يتسائل العديد من المواطنين عن أسعار الذهب في مصر، بعدما ارتفع أمس السبت مع بداية التعاملات اليومية بقيمة جنيهين، في محاولة منهم معرفة كل ما هو جديد والتطورات التي تطرأ على سوق الصاغة.