موعد مباراة الزمالك اليوم والتشكيل المتوقع

يدخل فريق الزمالك مباراته اليوم الأثنين أمام فريق الاتحاد السكندري باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف.

كما يغيب الدولى التونسى فرجانى ساسى بسبب الإيقاف بعد الطرد أمام غزل المحلة، ، ويسعى الفارس الأبيض في حصد الثلاث نقاط اليوم وإستعادة نغمة إنتصاراته تعويض لما حدث في مواجهاته الأخيرة حيث انتقدت جماهير الفارس الأبيض اداء الفريق أثناء المباراة.

واستبعد باتشيكو المدير الفني للزمالك حارس الفريق محمد عواد من القائمة التي ستخوض مباراة اليوم أمام زعيم الثغر، وضم محمود عبدالرحيم جنش بدلا عنه بعد مايقرب من 5 مباريات وهو ما جعل محمد عواد ينشر صورة تعبر عن رفضه لهذا القرار حيث كتب عواد علي الصورة " إن سألوك عن العدل فى بلاد المسلمين قل لهم مات عمر" في إشارة لحزنه ونقده لموقف إستبعاده من مباراة زعيم الثغر في إطار مواجهات الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك المتوقع

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع

وأعلن الجهاز الفني للزمالك إستبعاد فرجاني ساسي للإيقاف بعد طرد الأخير في مباراة المحلة الأخيرة، بالإضافة لأشرف بن شرقي و أحمد أبو الفتوح للإصابة.حراسة المرمى: محمد أبو جبلخط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعةخط الوسط: طارق حامد – امام عاشورالهجوم : يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا – سيف الجزيريحراسة المرمى: محمد صبحىخط الدفاع: داميون لوى ، كريم الديب ، مروان عطية،السيد سالمخط الوسط: خالد الغندور ، عبد الغنى محمد ،عمار حمدى ، محمد الصباحى ، رزاق سيسهخط الهجوم: روماريو.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق الزمالك كان أمام فريق غزل المحلة والتي انتهت بخسارة الفارس الأبيض بنتيجة 2/1.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق، بينما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها الفريق.

