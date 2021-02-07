الزمالك والاتحاد السكندري.أرشيفية

تستمر اليوم منافسات دوريات كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وبالأخص منفسات الدوري المصري، والدوريات الأوروبية التي يسعى عشاق كرة القدم دائما لمتابعتها. بالإضافة لذلك تستمر منافسات بطولة كأس العالم للأندية اليوم، والتي يشارك فيها النادي الأهلي ووصل لدور قبل النهائي منها، وإليكم جدول بمباريات اليوم: مباريات الدوري المصري اليوم وادي دجلة – غزل المحلة 2:30 ظهرا الزمالك – الاتحاد السكندري 7:30 مساءا مباريات كأس العالم للأندية اليوم أولسان هيونداي – الدحيل 5:00 مساءا بالميراس – تايجرز أونال 8:00 مساءا مباريات الدوري الإنجليزي اليوم توتنام هوتسبير – وست برومتش ألبيون 2:00 ظهرا ولفرهامبتون – ليستر سيتي 4:00 مساءا ليفربول – مانشستر سيتي 6:30 مساءا شيفيلد يونايتد – تشيلسي 9:15 مساءا مباريات الدوري الإسباني اليوم ريال سوسيداد – قادش 3:00 عصرا أتليتك بلباو – فالنسيا 5:15 مساءا أوساسونا – إيبار 7:30 مساءا ريال بيتيس – برشلونة 10:00 مساءا مباريات الدوري الإيطالي اليوم بينفينتو – سامبدوريا 1:30 ظهرا ميلان – كروتوني 4:00 مساءا أودينيزي – هيلاس فيرونا 4:00 مساءا بارما – بولونيا 7:00 مساءا لاتسيو – كالياري 9:45 مساءا مباريات الدوري الألماني اليوم هوفنهايم – إبنتراخت فرانكفورت 4:30 مساءا أرمينيا بيلفيفيلد – فيردر بريمن 7:30 مساءا مباريات الدوري الفرنسي اليوم ستاد بريست – بوردو 2:00 ظهرا سانت إيتيان – ميتز 4:00 مساءا تيم أولمبيك – موناكو 4:00 مساءا نيس – أنجيه 4:00 مساءا مونبيليه – ديجون 4:00 مساءا نانت – ليل 6:00 مساءا أولمبيك مارسيليا – باريس سان جيرمان 10:00 مساءا مباريات الدوري التركي اليوم إيرزوروم سبور – قيصري سبور 12:30 ظهرا دينيزلي سبور – أنطاليا سبور 3:00 عصرا أنقرة جوتشو – سيفاس سبور 3:00 عصرا بشكتاش – قونيا سبور 6:00 مساءا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم.. الزمالك يصطدم بالاتحاد السكندري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.