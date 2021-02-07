أميرة أبوشقة: الرئيس السيسي رصد مشكلات مزمنة وقرر أن يعطي الآمل

أكدت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي استشعر الآم المواطن المصري، وحصر ورصد مشكلات مزمنة منذ عقود، وقرر أن يعطي الأمل ويبني دوله قوية عصرية، يعيش فيها المواطن بحياة كريمة.

أميرة أبو شقة: الرئيس تحمل المسئولية وراهن على شعبه

وأضافت عضو مجلس النواب، أميرة أبوشقة، أن الرئيس في مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على mbc، حيث وجه عدد من الرسائل الهامة، التي شملت الوضع الداخلي والخارجي، وأكدت أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة، واستعراضه لعدد كبير من المشكلات التي عانى منها الشعب المصري، وإقراره حلول لها، تؤكد أننا أمام قائد تحمل المسئولية ووضع الحلول وراهن على شعبة وكسب الرهان.

ولفتت عضو مجلس النوب، أميرة أبوشقة، إلى أن الرئيس بإعلانه بدء برنامج حياه كريمة، زرع الأمل داخل كل مواطن في الريف في أن حلم وحق العيش في حياة كريمة واقع قد بدء بالفعل.

وقدمت النائبة أميرة أبو شقة، الشكر إلى الرئيس، قائلة:" هذا الرئيس الإنسان الذي لم ينسى أحد في وطنه ناصر المرآة وانتصر لها، ودعم أصحاب الهمم والشباب وكافة طوائف وقطاعات الشعب المصري.

وكان الرئيس السيسي قد أكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية MBC مصر، أن أعداء الخارج يستهدفون الدولة المصرية، ولا يقصدون الرئيس، بل الشعب المصري.

وقدم الرئيس السيسي عددًا من الرسائل إلى الشعب المصري، مؤكدًا على ضرورة تمساك الجميع، وترابطهم في ظل التحديات الكبيرة التي تمر بها الدولة المصرية، قائلًا: متخافوش من موضوع سد النهضة مؤكدا بأن الملف الليبي في طريقة إلى التحسن، ونحن حريصون على السير في طريق السلام والاستقرار.

وتناول الرئيس مبادرة حياة كريمة وأزمة الإسكان وغيرها من الأزمات التي يعاني منها الشعب المصري.