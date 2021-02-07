"قول للزمان ارجع يازمان".. طالع تشكيل الأهلي في آخر مواجهة أمام البايرن (فيديو)

الاهلي والبايرن 2012.أرشيفية

تنتظر جماهبر الكرة المصرية والعربية والأفريقية، وبالأأخص جماهير النادي الأاهلي، المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبايرن ميونخ في دور قبل نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2020 المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة. ويتابع جماهير الأهلي المباراة بذكريات المباراة الشهيرة التي جمعت بين الأهلي وبايرن ميونخ في 2012، والتي فاز فيها بايرن ميونخ بصعوبة بنتيجة 2-1، في المباراة التي سجل هدف الأهلي بها وقتها محمد بركات.

تشكيل الأهلي أمام البايرن 2012

ودخل الأهلي المباراة في ذلك الوقت بقائمة مدججة بالنجوم والأسلحة، التي يعيش جماهير الأهلي على ذكراها حتى الآن. وضم التشكيل كلا من : حارس المرمى: شريف إكرامي. الدفاع: أحمد فتحي – وائل جمعة – أحمد السيد – سيد معوض. خط الوسط: حسام غالي – محمد شوقي – حسام عاشور . الهجوم: عبدالله السعيد – جدو – بركات. واعتزل كلا من وائل جمعة، أحمد السيد، سيد معوض، محمد بركات، حسام غالي، محمد شوقي، محمد نادي جدو، فيما ذهب كلا من عبدالله السعيد، شريف إكرامي وأحمد فتحي إلى بيراميدز، وحسام عاشور إلى الاتحاد السكندري. وفاز بايرن ميونخ في هذه المباراة بنتيجة 2-1، حيث سجل الفريق البافاري هدفيه في الدقيقة 31 والدقيقة 94 من زمن المباراة، فيما سجل الاهلي هدفه الوحيد في الدقيقة 50.

قائمة الأهلي

وبعد مرور أكثر من 8 سنوات يدخل النادي الأهلي المباراة غدا بقائمة تضم كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول. خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا. خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.

قائمة بايرن ميونخ وعلى الجانب الآخر يدخل بايرن ميونخ بقائمة تضم كلا من: حراسة المرمى: نوير، شنيلر، هوفمان. الدفاع: سولى، بافارد، ألفونسو ديفيز، بواتينج، لوكاس هرنانديز، ألابا، بونا سار. الوسط: كيميتش، مارك روكا، توليسو، دانتاس، كومان، موسيالا. الهجوم: ليفاندوفسكي، جنابري، ساني، دوجلاس كوستا، موتينج، مولر.

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