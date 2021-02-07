عاجل.. رفض طعن مرتضى منصور ولجنة الزمالك مستمرة

قررت محكمة القضاء الإداري رفض الطعن المقدم من مجلس إدارة الزمالك السابق، وبالتحديد من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال.

جاء ذلك بعدما أصدرت وزارة الشباب والرياضة القرار برقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020، ومفاده تجميد مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وذلك بعد تقرير المخالفات المالية الصادر من لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، المعينة من قبل الوزارة.

وقررت الوزارة تعيين لجنة لإدارة الزمالك تكونت من ثلاثة قضاة، جاءت أسماءهم كالآتي: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والقاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والمحام العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.