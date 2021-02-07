محافظ كفر الشيخ: افتتاح مركز الأورام يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الأعمال الجارية بمركز علاج الأورام الجديد بالمحافظة تسير بمعدلات سريعة لسرعة إنجازه استعدادا لافتتاحه فى شهر يونيو القادم، مؤكداً أن المركز سيساهم فى علاج العديد من المرضى بكفر الشيخ والبحيرة، ودمياط وجزء من محافظة الغربية، وسيكون افتتاح هذا المركز ضمن الافتتاحات الرئاسية فى 30 يونيو.





جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد، الأعمال الجارية فى المنطقة المحيطة بمركز الأورام، كما تفقد مركز علاج الأورام، للوقوف على آخر الأعمال التى تمت بالمركز، وما تم به من أعمال إنشائية استعدادا لافتتاحه خلال شهر يونيو.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من العمل فى الجزء الخرسانى، وبنسبة 90% من الأعمال الخارجية، والنوافذ الزجاجية، كما تم تجهيز جميع الأجهزة بالمركز، سواء مولدات الكهرباء أو أجهزة التكييف أو خزانات الأكسجين أو شبكات الغاز، مشيراً إلى أن المشروع يساهم بشكل كبير فى عدم انتقال أهالى كفر الشيخ ومحافظات شمال الدلتا إلى طنطا، للعلاج بعد معاناتهم من أمراض الأورام.

وأوضح المحافظ أن المساحة التى أقيم عليها تصل إلى 8.876م2، وتم إجراء عدد من التعديلات فى التصميمات وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ وذلك سعياً لإقامة مبنى عام متكامل يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضى، و6 أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريراً، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى على 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريراً، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، مشيرا إلى أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، العيادات، الأشعة، العلاج الإشعاعى، العلاج الكيماوى للأطفال، العناية المركزة، العمليات، المناظير، والمعامل.