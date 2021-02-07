السيسى منقذ مصر يتصدر تويتر.. ومغردون: حبيب الملايين

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج "السيسى منقذ مصر"، تريند تويتر، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد مداخلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لـ برنامج الحكاية، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية MBC.





وكتب محمد رمضان، فى تغريدة له: "أقسمت بالله العلى العظيم إن الراجل ده بيعمل نهضة لمصر ماحصلتش من أيام محمد على #السيسى_منقذ_مصر".

وكتبت جنة الرحمن، تقول: "عمار يا مصر عظمة على عظمة تحيا مصر برئيس مصر العظيم ربنا يخلة السيسى لمصر تحيا مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا.. السيسى فخر مصر حبيب الملايين.. هذا عزيز مصر يا سادة وفخر العالم العربى كله".

وخلال المداخلة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية حاليا قادرة على إنشاء مليون وحدة سكنية فى العام الواحد.

وتحدث الرئيس عن مواجهة العشوائيات فى مصر، وأكد أن غياب الدولة قديمًا تسبب فى ازدياد العشوائيات، وأن الهدف من مداخلته هو توضيح حجم المشكلة الموجودة على أرض الواقع، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى تكاتف جميع الجهود والمؤسسات حتى لا تستفحل مشكلة البناء العشوائى.

وأجاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، على المصادر التى تحصل منها الدولة على الأموال، لتنفيذ المشروعات المختلفة، قائلا: "الفلوس بتجى من مصر بلدنا وكله بفضل الله".

وأضاف الرئيس السيسى: "إحنا مش هنرمى همومنا على الآخرين، ونقدر بفضل الله أننا نعمل كتير، لكن الناس عليها أن تتفهم أسباب ما نحن فيه ولماذا وصلنا للوضع الحالى".

وواصل الرئيس السيسى حديثه: "نتحرك لتقليل حجم النمو العشوائى بتوفير الوحدات السكنية المطلوبة"، لافتا إلى أنه أثناء سيره بمنطقة الكيلو 4.5 شاهد المسافات بين العمائر ضيقة وقريبة من بعضها البعض.