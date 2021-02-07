اليوم.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأفادت شركة مياه الشرب بالإسكندرية فى بيان اليوم الأحد، أنه سيتم قطع المياه عن منطقة نادى الصيد وحتى العجمى غرب الإسكندرية، لحين انتهاء أعمال الإحلال والتجديد.

وأشار البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال إحلال وتجديد بالخط الناقل للمياه قطر 800 مم بمحطة المنشية.

وأهابت الشركة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.