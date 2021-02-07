صور.. النقل: وصول قطار مترو أنفاق مكيف إلى ميناء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف جديد إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا، وعقد صيانة القطارات لمدة 8 سنوات، تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالى تكلفة 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصرى (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6.361 مليون جنيها.





ويتضمن العقد تجميع 10 قطارات من إجمالى 32 قطارًا فى مصر من خلال الدعم الفنى لشركة هيونداى وتدعيمها للتصنيع المحلى فى مصر. وأشار وزير النقل إلى أن هذه الصفقة تأتى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة بتطوير منظومة النقل فى مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصرى. ولفت إلى أنه فور وصول القطار إلى الميناء تم إنزاله ووضعه على قضبان السكك الحديدية تمهيدا لنقله إلى ورشة المترو بالعباسية لعمل الاختبارات التجريبية تمهيدا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليا على الخط الثالث. وأوضح الوزير أن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها فى الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وأيضا يوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، وتم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.

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