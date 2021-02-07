انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة بسبب كسر مفاجئ في خط عمومي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق هضبة الأهرام واسكان الشباب والرماية وضعف المياه بمنطقة فيصل والهرم، وذلك نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بمحبس ١٠٠٠مم بالخط القادم من ٦ أكتوبر والمغذى لهضبة الأهرام.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أنه جار تفريغ الخط من المياه لبدء أعمال تغيير المحبس، وإنهاء الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

وتوفر الشركة سيارات مياه نقية للأماكن المتأثرة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.