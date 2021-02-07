الأرصاد تحذر: شبورة مائية على الطرق صباحا.. والطقس معتدل غدًا بكافة الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الاثنين، يكون دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
ويكون الطقس دافئ نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد.
ويكون الطقس دافئا على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، اليوم على الوجه البحري والقاهرة 24 للعظمى و14 للصغرى، السواحل الشمالية 24 للعظمى و13 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 25 للعظمى و10 للصغرى، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 12.
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