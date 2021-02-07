السيسي يتصدر تويتر .. ومغردون: رجل المستحيل

تصدر هاشتاج الرئيس السيسي قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، والتعليق على جميع القضايا المتداولة في الساحة. وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع الهاشتاج .

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