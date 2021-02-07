ضبط أجهزة تجسس في مطار القاهرة بحوزة راكب قادم من اليونان

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أجهزة تنصت وتجسس، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من اليونان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية ، وتم ضبطه واتخاذ الاجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من أثينا، اشتبه صابر عبد الحميد، نائب مدير الجمارك، في راكب مصرى الجنسية، وقرر تشكيل لجنة من تامر رمزى، رئيس الوردية، وأحمد سيد وهانى محمود، مأموري الحركة، قاموا بتفتيشه وحقائبه، وتبين وجود 27 جهاز تجسس وتنصت مزودة بكاميرا وميكروفون أشكال مختلفة، ممنوع دخولها البلاد.

وقرر عبد العال نعمان، مدير إدارة الجمارك، اتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب، وتحرير المضبوطات وإحالته للجهات والنيابة المختصة، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك.