نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عبد العاطي" يتابع إجراءات الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الاجراءات الخاصة بالاستعداد للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة سواء من حيث رفع القدرات البشرية للعاملين المنتقلين أو التجهيزات اللوجيستية المطلوبة للعمل بالعاصمة الإدارية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وأنه جارى تنفيذ برامج تدريبية مكثفة وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الإحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، بالإضافة للمشاركة في البرامج التدريبية التى يتم تنظيمها للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية.

واستعرض الدكتور عبد العاطى أثناء الاجتماع الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمى مثل التطبيقات التى تم إنشاؤها بمعرفة مهندسى الوزارة لتسهيل متابعة العمل لدى متخذى القرار مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، حصر موجودات المخازن، متابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة، حصر التعديات على نهر النيل، حصر زمامات الرى الحديث،... وغيرها".

الجدير بالذكر أنه قد سبق تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، وتصميم برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها وذلك وفقًا لإرشادات وزارة الاتصالات، وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية، وذلك بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة وكافة قطاعات وهيئات الوزارة.