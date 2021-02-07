موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم والتشكيل المتوقع

يستعد فريق ليفربول اليوم الإثنين مباراته أمام فريق مانشستر سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

يدخل فريق ليفربول المباراة بعد هزيمته في آخر مواجهة له أمام فريق برايتون و التي انتهت بهدف دون رد، و يسعى الريدز إلى العودة مرة أخرى للمنافسة على الدوري الانجليزي وتحقيق أداء ونتيجة جيدة بعد أداء سئ طوال الفترة السابقة، حيث لم يحقق الفوز في آخر 8 مباريات سوى في مبارتين.

وقد جمع ليفربول حتى الان 40 نقطة من 22 مباراة محتلا بهم المركز الرابع، لذلك ستكون المباراة لها اهمية اكبر حيث يرغب في توقف نغمة أنتصارات فريق مان سيتي اليوم وحصد الثلاث نقاط لصالحه لتحسين نتائجه في الدوري.

تشكيل ليفربول المتوقع

تشكيل ماشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.خط الدفاع: روبرتسون، فابينيو، أرنولد، كاباك.خط الوسط: فينالدوم، تياجو ألكانتارا، هندرسون.خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.حراسة المرمى: إيدرسون.خط الدفاع: ستونز، دياز، ووكر، زينشينكو.خط الوسط: فرناندينيو، جوندوجان، برناردو سيلفا.خط الهجوم: ستيرلينج، جيسوس، فودين.

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز الرابع برصيد 40 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الأول برصيد 47 نقطة من أصل 21 نقطة خاضها الفريق.

وينتظر الليفر بعد تلك المباراة، لقاء أمام فريق ليستر سيتي يوم السبت 13/2 والمقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والظهر، حيث يحتل فريق ليستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها الفريق.

ويدخل ليفربول مباراته أمام فريق اربي ليبزيج يوم الثلاثاء 16/2 في تمام الساعة العاشرة مساءً في دوري ابطال أوروبا ضمن منافسات الجولة ال16.

كما سيواجه فريق إيفريتون في بطولة الدوري الإنجليزي والتي من المقرر إقامتها يوم 20/2 في تمام الساعة السابعة والنصف.

ويوم 28/2 سيلتقي ليفربول نظيره شيفليد يونايتد في تمام الساعة التاسعة والربع ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

والجدير أن يحتل محمد صلاح لاعب ليفربول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15، ويأمل في إحراز اهداف اليوم ليعزز تفوقه على هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

