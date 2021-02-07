اجازات 2021 المتبقية.. مناسبات وعطلات رسمية ينتظرها العاملين في الدولة

يتسائل العديد من المواطنين عن اجازات 2021، وذلك إستعدادًا لتحديد المخططات التي من الممكن أن تتم خلال الاجازات الرسمية على وجه الخصوص لتغير الروتين الذي اعتاد عليه الكثير من الموظفين والعمال وغيرهم.

حدد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية اجازات 2021 التي يحصل عليها المصريين خلال عام 2021، بشأن الاحتفال بالأعياد والمناسبات الرسمية، التي يحصل فيها العاملون بالدولة سواء داخل القطاع الخاص أو الحكومي بالوزارات والمصالح الحكومة والهيئات العامة.

دوت الخليج يرصد اجازات 2021 خلال السطور التالية، كي تمكن المواطنين من تجهيز عطلة مميزة مع أفراد العائلة، وإستغلال تلك الاجازات التي تتفرق على مدار العام.

اجازات 2021 المتبقية

- حصل المواطنين العاملين في الدولة على يوم الخميس 7 يناير 2021 التي تعد أجازة عيد الميلاد المجيد. - كما رحل مجلس الوزراء اجازة يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021 التي تعتبر أجازة عيد الشرطة وثورة يناير إلى يوم الخميس الموافق 28 يناير. - ينتظر العديد من المواطنين الاجازة المقبلة والتي من المقرر أن تكن يوم الأحد 25 أبريل 2021، أجازة عيد تحرير سيناء. - تأتي بعدها الاجازة الرسمية لعيد العمال التي توافق يوم السبت 1 مايو 2021. - يحتفل المصريون في يوم الإثنين الموافق 3 مايو 2021 بـ عيد شم النسيم، الذي يعد اجازة رسمية للدولة بأكملها مدفوعة الأجر. - تصادف اجازة عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 مايو إلى السبت 15 مايو 2021. - تحتفل مصر بثورة 30 يونيو في يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021. - يجصل العاملون في الدولة على اجازة يوم وقفة عرفات "وقفة عيد الأضحى" يوم الإثنين 19 يوليو 2021. - الثلاثاء 20 يوليو إلى الجمعة 23 يوليو 2021: أجازة عيد الأضحى المبارك. - تصادف أجازة عيد الثورة يوم الجمعة 23 يوليو 2021. - الإثنين 9 أغسطس 2021 تعتبر أجازة رأس السنة الهجرية - أما الأربعاء 6 اكتوبر 2021 تعد أجازة عيد القوات المسلحة -الإثنين 18 أكتوبر 2021 هي أجازة المولد النبوى الشريف