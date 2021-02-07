رئيس النواب يحيل لائحة الشيوخ للجنة التشريعية.. ودقيقة حداد على روح الجمال

جبالي عن الجمال: وطني مخلص غيور على مصالح وطنه وهب حياته للعمل من أجل مصر
أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي لائحة مجلس الشيوخ للجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس.
وبدأت الجلسة بدقيقة حداد على روج اللواء سعد الجمال، و قال المستشار جبالي: تلقينا بمزيد من الاسي نبأ وفاة اللواء سعد الجمال.
وأضاف: لم يجمعني معه عمل واحد و لكن سيرته العطرة ومواقفه الوطنية يتردد صداها داخل هذه القاعة مما يجعل سيرته حاضرة لا تغيب و يجعل صورته شاخصة في القلوب و الابصار.
واختتم رئيس البرلمان: كان وطنيا مخلصا وغيورا على مصالح وطنه وهب حياته للعمل من أجل مصر من أجل مستقبل أفضل وتعميق مفاهيم الولاء و الانتماء للوطن، وعهدناه وطنيا صادقا متجردا و انسانا متفانيا في عمله جاهد من أجل وحدة الوطن و الاصطفاف رحم الله الفقيد بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته و الهمنا صبر المؤمنين.
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