كل ماتريد معرفته عن وظائف الشهر العقاري يناير 2021

الشهر العقاري-أرشيفية
زادت معدلات البحث عن وظائف الشهر العقاري 2021، خلال الساعات القليلة الماضية بالرغم من انتهاء موعد تلقي طلبات التوظيف يوم الأحد الماضي الموافق 31 يناير2021.
مواعيد التقديم على وظائف الشهر العقاري 2021
والجدير بالذكر أن وزارة العدل أعلنت عن حاجتها لموظفين من الجهاز الإداري للعمل بالشهر العقارى مع مطلع العام الجديد، للتعيين في 12 وظيفة بالشهر العقاري والتوثيق، بجانب حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري نقلا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية.
وكانت الوزارة أوضحت أن الراغبين في الالتحاق بالوظائف يقوموا بإرسال الطلبات باسم مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق على عنوان الوزارة الكائن بالدور الرابع بوزارة العدل، بميدان لاظوغلي فى القاهرة بداية من أول يناير وحتى نهاية الشهر.
وظائف الشهر العقاري 2021
1- اسم الوظيفة : فني رابع ( تكييف وتبريد).
2- اسم الوظيفة : باحث تمويل ومحاسبة.
3- اسم الوظيفة : باحث تنمية إدارية.
4- اسم الوظيفة : عامل خدمات معاونة
5- اسم الوظيفة : مهندس مدني وتقع هذه الوظيفة ضمن مجموعة وظائف الهندسة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويساهم في إجراء البحوث والتجارب المتعلقة بالاعمال الهندسية، ويقتضي عمله الحصول علي معلومات او بيانات محددة من الجهات يعينه له المهندس الثانى المختص.
6- اسم الوظيفة : مهندس حاسبات، وتقع هذه الوظيفة ضمن مجموعة وظائف الهندسة بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويساهم في إجراء البحوث والتجارب المتعلقة باعمال الحاسب الالى، ويقتضي عمله الحصول علي معلومات أو بيانات محددة من الجهات يعينه له المهندس الثانى المختص.
7- اسم الوظيفة : مترجم وتقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية وتختص بترجمة الوثائق والمحررات من والى اللغة العربية واللغات الأجنبية وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتختص بترجمة الوثائق والمحررات من والى اللغة العربية واللغات الأجنبية وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
8- اسم الوظيفة : مسئول نظام (مسئول دعم فني)، وتقع هذه الوظيفة ضمن المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، متابعه وتشغيل الحاسبات وتذليل العقبات والمشاكل والإبلاغ عن أي أعطال تعوق العمل المميكن بالمكاتب، والمهارات الخاصة بمتابعه التطبيقات المختلفه والـ network.
9- اسم الوظيفة : مدخل بيانات وتقع هذه الوظيفة ضمن الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية ولديه خبرة على أعمال الحاسب الآلي، واستخدام انظمة الحماية المختلفة لحماية البيانات المدخلة واعداد النسخ الاحتياطى وتحديث المعلومات وتعديل البيانات والتأكد من دقة البيانات والمعلومات وطباعة التقارير اليومية.
10- اسم الوظيفة : مراجع مساحي، وتقع هذه الوظيفة ضمن مجموعة الوظائف الفنية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ويؤدى شاغلها اعمال مساحية فنية، ويقوم بالاعمال الفنية المساحية البسيطة المساعدة لأعمال الشئون الهندسية.
11-اسم الوظيفة : كاتب رابع ,تقع هذه الوظيفة بأقسام المجموعة النوعية للوظائف المكتبية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويؤدى كافة الأعمال الكتابية و القيد بالسجلات والدفاتر والنماذج المعدة لذلك ونسخ المكاتبات والمحررات المختلفة واعمال التصوير واداء ما يسند إليه من أعمال أخرى.
12-اسم الوظيفة : فني رابع (كهرباء) وتقع هذه الوظيفة ضمن مجموعة الوظائف الفنية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويؤدى شاغلها اعمالا فنية متقدمة وتركيب الأجهزة الكهربائية وتشغيلها وصيانتها ، وصيانة الآت التصوير ومعداتها وتوفير الخامات اللازمة وأجهزة الإرسال والاستقبال وإصلاحها.
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