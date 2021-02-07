زعيم الأغلبية النيابية: سعد الجمال كان مثالا يحتذى به في العمل السياسي

قال زعيم الأغلبية أشرف رشاد الشريف، إننا نعايش لحظة أليمة نشعر بها، بسبب رحيل النائب سعد الجمال ووفاته منذ أيام، قائلا: نعزي المؤسسة الامنية على فقدان أحد قياداتها، كان مديرا سابقا لأمن محافظتي قنا، نقدم التعازي لحزب الوفد لهيئته البرلمانية.
واستطرد زعيم الأغلبية: نقدم التعازي لنواب الجيزة وأهالي مركز الصف، في عميد نواب البرلمان بمحافظة الجيزة، كان مثالا يحتذى به في العمل العام وقيمة وقامة كنا نعتبرها دائما من قدامى النواب اللذين تعلمنا منهم الكثير.
واختتم: بالنيابة عن رئيس الحزب وكافة نواب مستقبل وطن نقدم التعازي لأسرته الكريمة، وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان.
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