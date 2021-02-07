وكيل النواب: سعد الحمال مثالا أمينا على العروبة والوطنية

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اللواء سعد الجمال، عضو المجلس، الذي وافته المنية قبل يومين.

وقال أبو العينين: "البقاء لله وحده أانعى اخا صديقا أمضى حياته دفاعا عن الوطن حتى ترقى في أرفع المناصب وأثرى الحياة السياسية بخبرته".

وتابع وكيل مجلس النواب: كان مثالا للوطنية المخلصة وقدم الكثير لدائرته وهو مثالا أمينا على عروبته ومصريته ووطنه ونحيي فيه الوفاء والإخلاص رحمة الله على الأخ والصديق سعد الجمال، إنا لله وإنا إليه راجعون.

فيما أكد النائب صابر عبد الحكيم أبو زيد، أن الراحل سعد الجمال، كان مثالا برلمانيا متميزا، ومثالا للخلق الكريم والأصل الطيب.

وقال النائب: سيظل الراحل يعيش بيننا بسيرته الطيبة ومبادئه السامية، رحم الله الفقيد، وخالص العزاء لكل أهله ودائرته.

وبدأت الجلسة العامة أعمالها بالوقوف دقيقة حداد على روح اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب السابق، والذي وافته المنية أول أمس.

وتشهد جلسة اليوم، الاستماع لبيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في ضوء قرار اللجنة العامة للمجلس باستدعاء الحكومة لعرض بيانها.