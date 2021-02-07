سعر الحديد اليوم الأحد 7-2-2021

استقرت أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت اليوم الأحد الموافق 7 فبراير 2021، ولكن تختلف أسعار مواد البناء من محافظة لأخرى، ومن مكان لآخر، وذلك بحسب تكاليف النقل في المحافظات البعيدة على مواقع التصنيع.

دوت الخليج ترصد متوسط أسعار السوق لمواد البناء اليوم الأحد 7 -2 - 2021



أسعار الحديد اليوم الأحد 7-2-2021

وصل سعر طن حديد عز إلى 13 ألف و700 جنيه، وسجل سعر طن حديد المصريين 13 ألف و550 جنيه، وبلغ سعر حديد بشاي للطن 13 ألف و500 جنيه، وسعر طن حديد العتال 13 ألف 450 جنيه، وسعر طن حديد الداخلية بلغ 13 ألف و700 جنيه، وسعر طن حديد الكومي 13 ألف و300 جنيه، وجاء سعر حديد العشري 13 ألف و450 جنيه للطن.

ووصل سعر طن حديد المراكبي إلى 13 ألف و300 جنيه، وطن حديد المعادي وصل سعر إلى 13 ألف و 300 جنيه، وجاء سعر طن حديد مصر ستيل 13 ألف و300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-2-2021

بينما سجل أسمنت الشركة العربية المسلح، 780 جنيه في الطن، كما سجل أسمنت النصر 750 جنيه للطن، وسجل أسمنت المهندس 750 جنيه في الطن، وأسمنت الفهد سجل 725 جنيهًا، بينما سجل أسمنت طرة وحلوان 765 جنيه للطن، وسجل أسمنت السويس 760 جنيه.

فيما سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 615 جنيهات.. والواحة المخلوط وصل إلى 655 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض الأحد 7-2-2021

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن، وسعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2450 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2420 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم للملوحة اليوم الأحد 7 فبراير 2021

سجل سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 795 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ760 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 795 جنيه، وسجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 785 جنيها.