خالد فودة: جنوب سيناء شهدت إنجازات عظيمة فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمحافظة وإيمانه الكبير بأهمية التنمية لربوع مصر كافة وفى كل المحافظات، حقق الكثير من الإنجازات العظيمة على مدار السنوات الست الماضية، مؤكدا أنه لولا رؤية الرئيس للمستقبل واهتمامه بصناعة أجيال على مستوى عال من العلم والثقافة والصحة ما تحقق على أرض جنوب سيناء شيئا مما تحقق.





وأضاف محافظ جنوب سيناء - فى كلمته أمام ملتقى التنمية الذى تنظمه المحافظة اليوم - أن المحافظة شهدت نهضة عمرانية وتنموية كبيرة فى كافة المجالات، لاسيما مجال الإسكان والسياحة والصحة والتعليم حيث أصبح لدى المحافظة جامعات دولية على مستوى عال من الجودة تشمل جميع الكليات والتخصصات مما أدى إلى وجود استقرار عائلى للطلبة وأولياء الأمور والاطمئنان على مستقبل الأبناء. وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تدعم التعليم ما قبل الجامعى سواء فى المدارس الحكومية أو المدارس اليابانية، حيث تتحمل المحافظة 50% من تكلفة التلاميذ فى هذه المدارس، مشيرا إلى أن المحافظة تدعم التعليم الفنى لتوفير الأيدى العاملة المدربة لخدمة المحافظة.

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